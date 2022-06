Una sfida tra titani nella cronometro valida per la quarta tappa del Giro del Delfinato. Filippo Ganna si conferma il migliore contro il tempo, ma deve soffrire fino all'ultimo perchè Wout van Aert si ferma appena due secondi alle sue spalle. Il belga, comunque, allunga nella generale. Terzo posto per Ethan Hayter davanti a un fantastico Mattia Cattaneo. Solo quinto Primoz Roglic a 42 secondi dal vincitore.

Il primo benchmark di questa cronometro viene dato da Luke Durbridge che mette a segno un tempo di poco superiore ai 36 minuti. Filippo Ganna è il primo a partire tra i favoriti e il verbanese sbriciola il tempo di Durbridge di quasi un minuto. 35’32’’ per completare i 31,9 km a una media di 53,8 km/h.

Si conferma in grande condizione Ethan Hayter, capace di recuperare nell’ultimo parziale sul compagno di squadra Ganna e chiudere al secondo posto provvisorio a 17 secondi di distanza. Delusione di giornata, Remi Cavagna: il francese accusa quasi due minuti di ritardo da Filippo Ganna, lui che era tra i possibili vincitori della cronometro.

Niente rimonta per van Aert: Ganna resta davanti per 2''30

Poi arriva il momento degli uomini di classifica. Vingegaard si pone come riferimento con il quarto tempo momentaneo a 1’12’’ da Ganna. Ottimi segnali dagli italiani con Damiano Caruso in top 10 e uno straordinario Mattia Cattaneo quarto davanti a Roglic. Lo sloveno paga 42 secondi al leader. Finale di crono palpitante con la prova di van Aert, davanti di 11 secondi al primo rilevamento nel confronto con Ganna. Il corridore della Jumbo Visma perde terreno nella parte centrale, ma complice un vento favorevole chiude ad appena due secondi dall'uomo della Ineos Granadiers.

