Ciclismo

Giro del Delfinato 2022 - Wout Van Aert come Alaphilippe, beffato al photofinish della terza tappa! Vince David Gaudu

GIRO DEL DELFINATO - Clamoroso epilogo in volata della terza tappa del Delfinato! Wout van Aert lancia un lungo sprint finale e, convinto di aver piazzato la ruota davanti a quella di tutti gli altri, alza le braccia troppo presto, come fece Alaphilippe alla Liegi 2020. David Gaudu lo beffa al photofinish, disperazione finale per il belga, che può consolarsi con la riconquista della maglia gialla.

00:03:01, 39 minuti fa