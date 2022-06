Ciclismo

Giro del Delfinato - Altro arrivo in parata: a Vingegaard la tappa, a Roglic la classifica generale

GIRO DEL DELFINATO - È già la terza volta in stagione che la Jumbo Visma arriva in parata in questa stagione. Nella tappa finale del Delfinato ecco che Vingegaard e Roglic fanno il vuoto, staccando tutti sul Plateau de Solaison. Lo sloveno lascia poi vincere il danese che si è fatto tutta la salita in testa, tanto Roglic si porta a casa la classifica generale.

00:01:18, 29 minuti fa