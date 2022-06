Ciclismo

Giro del Delfinato - Attacco a due impressionante di Roglic e Vingegaard: Pogacar avvisato

GIRO DEL DELFINATO - Non manca tanto al Tour de France e la Jumbo Visma fa le prove generale di come battere Pogacar. Intanto è dominato il Giro del Delfinato, basta vedere come attaccano da lontano Roglic e Vingegaard. Se la gamba sarà questa, lo sloveno dell'UAE Emirates avrà pane per i suoi denti se vuole vincere il terzo Tour di fila.

00:00:58, 18 minuti fa