Giro del Delfinato - Filippo Ganna ne vince un'altra: eccolo sul podio dopo la crono di La Bâtie d’Urfé

GIRO DEL DELFINATO - E sono 18 le vittorie in carriera di Filippo Ganna nelle cronometro, con il campione del mondo della specialità che aggiunge anche la prova contro il tempo di La Bâtie d’Urfé, al Giro del Delfinato, nella sua bacheca. Messi dietro Wout van Aert, Hayter, Cattaneo e Roglic. Sono 4 le vittorie per Pippo in questa stagione.

