Ciclismo

Giro del Delfinato - Niente rimonta per van Aert: Ganna resta davanti per 2''30

GIRO DEL DELFINATO - Nuovo 2° posto per Wout van Aert che perde ancora un duello con Filippo Ganna a cronometro. E dire che il belga è andato fortissimo, soprattutto nella seconda parte, arrivando dietro per 2''30 a La Bâtie d’Urfé. Per Ganna, quindi, è la 18esima affermazione in carriera in una prova contro il tempo.

00:01:04, 22 minuti fa