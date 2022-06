Ciclismo

Giro del Delfinato - Prima vittoria in carriera per Verona: ecco il tenero abbraccio con Roglic

GIRO DEL DELFINATO - Il corridore della Movistar non aveva ancora mai vinto in carriera da professionista e l'ha fatto conquistando la tappa regina del Delfinato. Stava arrivando, minaccioso come uno squalo, Roglic ma alla fine Verona è riuscito ad alzare le braccia al cielo. E lo sloveno si è subito complimentato con lui con un tenero abbraccio.

