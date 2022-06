Manca ormai meno sempre meno all’inizio della 75ma edizione del Giro del Delfinato. La corsa a tappe francese comincerà domenica da La Voulte-sur-Rhône e si concluderà domenica 12 giugno con l’arrivo sull’Hors Category di Plateau de Solaison. La lista dei partecipanti vede molti ciclisti di altissimo livello e lo spettacolo dunque non mancherà. In casa Italia c’è grande attesa soprattutto per Damiano Caruso (Bahrain Victorious) Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), ma ci saranno anche altri corridori che proveranno a tenere alta la bandiera del Bel Paese.

Il Giro del Delfinato 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro del Delfinato in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.