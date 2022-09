Ciclismo

Cro Race 2022 - Jonathan Milan non ha paura: progressione infernale sullo sterrato e primato in classifica salvato

CRO RACE - Jonas Vingegaard vince la terza tappa del Croazia-Race, da Sinj a Primošten con arrivo in salita, ma gli applausi sono tutti per Jonathan Milan. Il gigante della Bahrain mostra tutta la sua classe con una serie di scatti sullo sterrato che gli permettono di salvare il segno del primato in classifica generale.

00:01:21, 12 minuti fa