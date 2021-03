Ciclismo

Dallo Skimo al ciclismo: la storia di Anton Palzer, nuovo acquisto della Bora Hansgrohe

CICLISMO - Roglic? Beh lo sloveno non sarà il solo corridore ad essere sbarcato nel professionismo dopo aver fatto un altro sport da Under. C'è Evenepoel che era un calciatore, ma dal 1° aprile avremo un'interessante new entry alla Bora Hansgrohe. Il team tedesco ha appena ingaggiato Anton Palzer che fino all'altro giorno era un atleta di Skimo (uno sport invernale).

00:04:20, 2 ore fa