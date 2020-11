Altra notizia shock per il mondo del ciclismo e a renderla nota è la Sud Deutsche Zeitung. Una serie di dichiarazioni da brivido fatte dall’ex professionista tedesco con un passato in Lampre, Danilo Hondo che ha rivelato di essere stato convinto a sottoporsi a doping ematico dal medico Mark Schimdt. Ma non è tutto, Hondo ha ammesso che anche l’azzurro Alessandro Petacchi, si dopava con lui ai tempi in cui erano in squadra insieme, nel 2011.