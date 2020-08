Davide Formolo, l'Italia che pedala in fuga

Nella settimana che registra il calo di Vincenzo Nibali, l'Italia ritrova Davide Formolo che, dopo l'ottimo secondo posto alla Strade Bianche, vince la tappa regina del Delfinato in fuga dalla prima ora di corsa. La Jumbo-Visma domina con altri 4 successi e sono 10 dal ritorno del ciclismo, ma l'azione perfetta è dell'Astana di Jakob Fuglsang, che dopo la Liegi vince anche il Giro di Lombardia.

Ancora Wout Van Aert, a segno oltralpe dopo aver vinto Strade Bianche e Milano-Sanremo. Ancora Primoz Roglic, che dopo aver dominato il Tour de l'Ain si ripete al Delfinato, ma una rovinosa caduta potrebbe costargli il Tour. L'Italia s'interroga sulle condizioni di Vincenzo Nibali, che in maglia Trek non ha ancora vinto e ammette di non averne come cert'altri: per esempio Jakob Fuglsang, che al Lombardia vince la sua seconda Classica Monumento per rispondere a chi credeva che la sua Liegi fosse meteora. E poi c'è Davide Formolo con la sua pagina di puro ciclismo: quello più autentico, quello che passano gli anni ma mai resiste al fascino indiscreto della fuga.

Corridore della settimana: Davide Formolo

Il Lombardia Evenepoel tornerà più forte, Nibali a caccia di conferme: 5 cose che abbiamo imparato dal Lombardia

Brillantissimo alla Strade Bianche, vincente al Critérium du Dauphiné con una fuga che, da Corenc a Saint-Martin-de-Belleville, gli ha consegnato la tappa regina di una corsa così "affine" al Tour de France: il campione italiano Davide Formolo bissa la fuga di un anno fa a Barcellona con un successo che viene da molto lontano, ovvero dalla prima ora di corsa, in compagnia di otto battistrada alla media di oltre cinquanta chilometri orari. Formolo s'è poi messo in proprio sull'Hors Catégorie del Col de la Madelaine e ha vinto in fuga solitaria una delle corse più belle (e importanti) di questi nuovi giorni di ciclismo. Cinque anni dopo una tappa da astro nascente al Giro d'Italia, il Tricolore di Formolo ha chiuso la sua strada di formazione alla vigilia del Tour de France.

Azione della settimana: Lombardia Fuglsang

Una perfetta azione di squadra Astana ha permesso a capitan Fuglsang di vincere il Giro di Lombardia, mettendo in scacco la Trek-Segrafredo di Nibali, Ciccone e Mollema e staccando Bennett a 6,3 chilometri dal traguardo di Como. Lombardia di Ferragosto che si decide (ancora) sul San Fermo della Battaglia dopo l'enorme lavoro del team kazako fra la salita del Ghisallo e il Muro di Sormano: specialmente di Aleksandr Vlasov che chiude al terzo posto e, già campione russo a 23 anni, si spalanca un futuro prossimo da grande scalatore.

Dato della settimana: la Jumbo vola

Vince solo la Jumbo-Visma, uno squadrone olandese che dalla ripartenza del ciclismo ha inanellato 10 successi (13 stagionali) tra Primoz Roglic (5) e Wout Van Aert (3) e gli innesti settimanali di George Bennett al Gran Piemonte e Sepp Kuss al Delfinato: con Strade Bianche e Milano-Sanremo, un'egemonia che ricorda quella della Deceuninck-Quick Step di un anno fa, solo che oggi Roglic è a rischio Tour.

Foto della settimana: la caduta di Evenepoel

Era il corridore del momento e poteva esserlo dell'anno - dopo aver vinto in Polonia la quarta corsa a tappe su quattro partecipazioni e cerchiato di rosso Lombardia e Giro d'Italia - invece la sua stagione è caduta giù dalla Colma di Sormano. Remco Evenepoel sta bene, ha trascorso una notte all'ospedale Sant'Anna di Como con il bacino fratturato e una forte contusione al polmone destro, ma il suo 2020 è finito: dopo Marquez in Moto GP, è un'estate da dimenticare per i prodigi delle due ruote.

Remco Evenepoel soccorso dai medici dopo la caduta al Giro di Lombardia. Credit Foto Getty Images

