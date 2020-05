Decalogo per il ciclismo in sicurezza: #IoVadoInBici, 10 regole. Il protocollo ACCPI e FCI

Dal nostro partner OAsport.it

L’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani (ACCPI) e la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) hanno sottoscritto un decalogo per la ripresa degli allenamenti e hanno invitato anche tutti i cicloamatori a rispettarlo. Da lunedì 4 maggio, infatti, si potrà tornare ad andare in bicicletta ma bisognerà rispettare diverse regole come il rispetto del distanziamento interpersonale e sono sempre vietati gli assembramenti e le attività di gruppo.

Si tratta di norme di buon senso e di igiene come ad esempio usare fazzoletti monouso, portare con sè mascherina e guanti, igienizzare borraccia e attrezzatura. Di seguito il decalogo per il ciclismo in sicurezza.#IoVadoInBici non solo per svolgere un’attività sportiva o ludica, ma anche per lavorare, fare la spesa, muovermi mantenendo il distanziamento sociale, di vitale importanza anche nella fase 2 di questa lotta al Coronavirus in cui siamo tutti ancora impegnati.

DECALOGO CICLISMO IN SICUREZZA ACCPI-FCI:

1. SCEGLI L’USCITA SOLITARIA

Pedala da solo ed evita strade affollate.

Mantieni la distanza minima cosi proteggi tutto il gruppo.

2. SFIDA TE STESSO, NON I CONFINI

Resta nel raggio della tua regione.

Così domani correrai dove vuoi.

3. DIFFONDI SOLO BUON SENSO

Combatti i germi, contieni saliva e muco con fazzoletti monouso.

Così respiri e fai respirare meglio.

4. FAI BRILLARE IL TUO TALENTO

Igienizza spesso e non spartire la borraccia.

Così condividi pulizia e sicurezza.

5. DIFENDI IL TUO PANORAMA

Riponi i rifiuti in tasca o nei cestini.

Così ogni scatto ti verrà naturale.

6. OCCHI APERTI, DIETRO LE LENTI

Ricordati di utilizzare gli occhiali.

Così ti proteggi e volgi lo sguardo al futuro.

7. COPRI IL VOLTO, SCOPRI LA GRINTA

Porta con te mascherina, guanti monouso o gel igienizzante.

Così la vittoria tornerà a sorriderti.

8. GODITI UNO SPLENDIDO RIPOSO

A fine allenamento igienizza l’attrezzatura.

Così ti prepari meglio per la prossima uscita.

9. ALLENA TUTTI AL BUON ESEMPIO

Diffondi questi valori nel team, tra amici e appassionati di tutte le età.

Così correrete di nuovo insieme.

10. #IOVADOINBICI

Scelgo la bici come mezzo di trasporto per le mie attività.

Così rispetto chi amo, l’ambiente e il prossimo.

