José Rujano il prossimo 18 febbraio compirà la bellezza di 39 anni. Nella sua carriera può vantare tanti successi tra cui anche la classifica scalatori e il 3° posto nel Giro d’Italia del 2005. Ma il corridore venezuelano domenica 17 gennaio sarà ancora in sella alla sua bici per conquistare la sua quinta Vuelta al Tachira e in questa edizione avrà un compagno di squadra davvero speciale. Il Team Osorio Ciclismo ha infatti tesserato anche Jeison, figlio di Josè, e campione nazionale Under 23.