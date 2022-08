Mathieu van der Poel è finalmente tornato alle corse. Il corridore neerlandese si è preso un mesetto di pausa dopo il Tour de France che non è riuscito a completare, considerando che il capitano dell'Alpecin Deceuninck aveva messo piede a terra Corsa Rosa, non è riuscito ad essere altrettanto performante al Tour tanto da non andare oltre l'11a frazione. Ora, dopo la pausa, si riparte con un altro obiettivo: il Mondiale di Wollongong in Australia. Saltato il Mondiale di Mountain Bike, infatti, VDP ha deciso di concentrarsi unicamente sulla prova su strada, volendo aggiungere alla sua bacheca la maglia iridata del ciclismo su strada. Come ci arriverà? è finalmente tornato alle corse. Il corridore neerlandese si è preso un mesetto di pausa dopo il Tour de France che non è riuscito a completare, considerando che il capitano dell'Alpecin Deceuninck aveva messo piede a terra durante la tappa del Galibier , alzando bandiera bianca sul Télégraphe. Dopo la vittoria di tappa al Giro , le tante fughe e il premio di supercombattivo alla, non è riuscito ad essere altrettanto performante al Tour tanto da non andare oltre l'11a frazione. Ora, dopo la pausa, si riparte con un altro obiettivo: ilin Australia. Saltato il Mondiale di Mountain Bike, infatti, VDP ha deciso di concentrarsi unicamente sulla prova su strada, volendo aggiungere alla sua bacheca la maglia iridata del ciclismo su strada. Come ci arriverà?

Van der Poel ha ricominciato con la semi-classica belga della Druivenkoers-Overijse in cui ha lavorato nel trenino dell'Alpecin per piazzare al meglio possibile Jasper Philipsen. Alla fine a trionfare è stato Louvel dell'Arkéa Samsic, con Philipsen che ha chiuso al 4° posto alle spalle di Démare e Van Gestel. VDP, dopo aver tirato negli ultimi km, si è piazzato invece al 35° posto a 50'' di ritardo. E poi? Poi van der Poel è tornato a casa...

Voglio capire a che punto sono. Nelle ultime settimane ho passato molto tempo in palestra e per il resto ho provato a fare qualcosa per il mio fondo, ma niente di particolarmente intenso. Questo aspetto lo voglio affrontare adesso, partecipando alle gare. [Mathieu van der Poel a WielerFlits]

Eh sì perché van der Poel, dopo 192 km di corsa, se n'è tornato a casa... Direttamente in bici. Non è salito sul bus della squadra e ha fatto altri 65 km che ha considerato di “allenamento”. Una cosa alla van der Poel per intenderci. Il Mondiale si disputerà il 25 settembre prossimo, nel mentre il corridore neerlandese affronterà il Grand Prix de Wallonie (14 settembre) e il Primus Classic (17 settembre).

