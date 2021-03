La livrea nera della Ineos-Grenadiers risplende anche sotto il sole fiammingo. Tutto merito di un incontenibile Dylan van Baarle, che sceglie il modo più teatrale possibile per mettere in bacheca la 75esima edizione della Dwars Door Vlaanderen-Attraverso le Fiandre. Tanti saluti alla compagnia ai -50 km e appuntamento a tutti dopo il traguardo per il 28enne olandese, al quinto successo in carriera.

Impresa Van baarle: fuga e successo in Belgio

L'ordine d'arrivo

1. Dylan VAN BAARLE 3h59'00'' 2. Christophe LAPORTE +30'' 3. Tim MERLIER st 4. Yves LAMAPERT st 5. Tosh VAN DER SANDE st 6. Alexander KRISTOFF st 7. Greg VAN AVERMAET st 8. Anthony TURGIS st 9. Florian SENECHAL st 10. Jasper STUYVEN st

