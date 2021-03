Elia Viviani è stato trasportato in ospedale in seguito a una caduta in cui è incappato alla Dwars door Vlaanderen, corsa ciclistica conosciuta anche come “Attraverso le Fiandre”. Il velocista italiano, che domenica , corsa ciclistica conosciuta anche come “Attraverso le Fiandre”. Il velocista italiano, che domenica era tornato al successo dopo un lunghissimo digiuno (si è imposto alla Cholet-Pays de la Loire), è rimasto vittima di uno dei tanti incidenti di questa giornata, tanto che i medici hanno deciso di portarlo all’ospedale dopo le prime cure apportate sul posto.

Viviani, che sfortuna! Brutta caduta sul pavè

Il 32enne è caduto quando mancavano 60 km al traguardo, lungo il tratto di pavé noto col nome di Maria Borrestraat. L’alfiere della Cofidis, che punta alle Olimpiadi di Tokyo (nell’Americana e nell’inseguimento a squadre, dopo aver vinto la medaglia d’oro nell’omnium a Rio 2016), è finito a terra insieme a Matteo Trentin e a Jonas Rickaert. Specificiamo che il ciclista non è in pericolo di vita, ma naturalmente si teme per un infortunio che potrebbe condizionare il prosieguo della stagione.

