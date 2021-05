Ciclismo

E-cycling, E-games - Pavé, salite nella pancia del gruppo e il resto: il ciclismo visto da Zwift

CICLISMO - Il mondo del ciclismo sta evolvendo. Professionisti che si allenano a casa, amatori che amano sfidarsi in rete. Sono tante le sfide per Zwift e per tutte le altre applicazioni di e-games, che vogliono sviluppare una piattaforma professionale per il mondo delle due ruote. Si stanno facendo passi da gigante dopo quanto accaduto nel 2020. Dal concetto di pedalare a ruota a tanto altro...

