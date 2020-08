Dal nostro partner OAsport.it

Lutto per il mondo del giornalismo, in particolare quello italiano. È morto martedì sera in quel di Roma, all’età di 96 anni, Sergio Zavoli. Nato a Ravenna nel 1923, è stato per decenni uno dei punti di riferimento in casa Rai: dal 1980 al 1986 presidente della rete pubblica.

Anche il mondo dello sport lo ricorda con grande stima. Negli Anni 60 è stato l’inventore del Processo alla Tappa, la trasmissione che va in onda ancora oggi subito dopo le frazioni del Giro d’Italia. Assieme a Roberto Bortoluzzi e Guglielmo Moretti è stato ideatore di “Tutto il calcio minuto per minuto”.

