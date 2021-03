Dopo la Milano-Sanremo , nuova Classica in arrivo per gli specialisti. Ennesima sfida tra van der Poel e van Aert, ma occhio all'altro crossista Pidcock e, soprattutto, al nostro Davide Ballerini che sarà il capitano della Deceuninck Quick Step. La E3 Saxo Bank Classic, da Harelbeke a Harelbeke, è un piccolo antipasto del Giro delle Fiandre visto il percorso costellato da muri e pavé. La crisi sanitaria aveva fermato l'edizione 2020, ma si correrà regolarmente in questo 2021 anche se non ci sarà (almeno in via ufficiale) il pubblico sulle strade. Chi vincerà?

Dove seguire la E3 Saxo Bank Classic in Diretta tv e live-streaming

La E3 Saxo Bank Classic sarà trasmessa in Diretta su Eurosport Player con il commento di Fabio Panchetti e Wladimir Belli. Il live streaming ( guarda tutti i pacchetti a disposizione ) è attivo con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi la corsa senza pubblicità. La E3 Saxo Bank Classic sarà visibile anche On Demand su Eurosport Player e anche in streaming sul sito di Eurosport.it.

Il percorso della E3 Saxo Bank Classic

Dopo 80 km piuttosto "facili", dove non mancheranno comunque i primi attacchi - sicuramente sfruttando il primo muro di Katteberg - i corridori arriveranno ad affrontare tutti i dentelli del percorso, alcuni dei quali in pavé. Taaienberg, Stationberg, Paterberg e Oude Kwaremont saranno le asperità in pavé dove si potrà decidere la corsa. Il più duro è sicuramente il Paterberg: anche se solo 400 metri, si arriva ad una pendenza massima del 20%. Ultima asperità il Tiegemberg a 20 km dall'arrivo, anche se il vero attacco dedisivo potrà esserci sull'Oude Kwaremont (2,2 km al 4%, massima 11,6%).

Tutte le côtes

1. Katteberg (al km 28,2): 750 metri al 6% (max 11%);

2. La Houppe (al km 85,9): 1,9 km al 4,8% (max 10%);

3. Kanarieberg (al km 92,1): 1,1 km al 7,7% (max 14%);

4. Oude Kruisberg (al km 100): 800 metri al 4,8 % (max 9%);

5. Knokteberg (al km 107,8): 1,3 km al 7% (max 13%);

6. Hotondberg (al km 111,7): 1,2 km al 4% (max 8%);

7. Kortekeer (al km 118,8): 1 km al 6,4% (max 17%);

8. Taaienberg (al km 123,5): 700 metri al 6,3% (max 16%) mont pavé;

9. Berg Ten Stene (al km 131,5): 1,3 km al 5,2% (max 9%);

10. Boigneberg (al km 136,7): 1 km al 5,2% (max 12,3%);

11. Eikenberg (al km 141,1): 1,3 km al 6,2% (max 10%);

12. Stationberg (al km 146,5): 700 metri al 3,2% (max 10%) mont pavé;

13. Kapelberg (al km 157,4): 750 metri al 7,1% (max 14%);

14. Paterberg (al km 161,5): 400 metri al 12,9% (max 20,3%) mont pavé;

15. Oude Kwaremont (al km 164,3): 2,2 km al 4% (max 11,6%) mont pavé;

16. Karnemelkbeekstraat (al km 172,2): 1,5 km al 4,9% (max 18%);

17. Tiegemberg (al km 183,9): 750 metri al 5,6% (max 9%).

E3 Saxo Bank Classic: da van Aert a van der Poel, tutti i favoriti

I favoriti sono sempre gli stessi a queste latitudini. Non c'è Alaphilippe, la Deceuninck Quick Step punterà sicuramente su Davide Ballerini, già vincitore di tre corse in questo 2021. Il corridore italiano, però, dovrà stare attenti ai possibili attacchi di van Aert e van der Poel lungo il percorso. Da non sottovalutare l'altro crossista Pidcock, poi la concorrenza non manca con il campione olimpico Van Avermaet, il finisseur Kragh Andersen e la coppia della Trek, sempre temibile, Stuyven-Mads Pedersen. Lato Italia, oltre a Ballerini punteremo su Sonny Colbrelli, sempre a suo agio su questo tipi di percorsi, e Matteo Trentin ancora in cerca di un guizzo che possa far partire il suo 2021.

