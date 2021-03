tra poco il report completo...

Van Aert fora, Asgreen se ne va ai -65 km dal traguardo

Tantissimi tentativi di fuga, arginati poi dal gruppo che non lasciare fare. Ai -70 comincia la bagarre, con van Aert che fora ed è costretto ad inseguire. Tutti, a turno, provano ad eliminare il belga dall'equazione, ma van Aert prova comunque a rientrare grazie all'aiuto dei compagni di squadra. A 65 km dall'arrivo prova a partire in solitaria Asgreen, vedendo il ritorno del gruppetto di van Aert. Anche van der Poel a questo punto prova una fiammata, mentre l'UAE Emirates perde in un colpo solo due corridori: Kristoff non in condizione e Trentin a causa di una foratura alla ruota anteriore. Van Aert riesce a rientrare su van der Poel e con loro tutto il gruppo, Asgreen resta l'unico davanti con circa 20 secondi di vantaggio.

Deceuninck in superiorità numerica: van Aert e van der Poel sprecano energie

A 57 km dal traguardo nuova azione di van der Poel e van Aert va subito ad accordarsi alla ruota dell'olandese. Rientrano Stybar e Küng poi tutti gli altri, mentre si stacca Pidcock. Sul Paterberg viene via un quartetto composto da van der Poel, van Aert, Van Avermaet e Stybar e i quattro si riportano sui contrattaccanti, ma Asgreen resta sempre davanti muro dopo muro. Van Aert e van der Poel si danno cambi regolari sul Karnemelkbeekstraat, ma la Deceuninck non lascia andare nessuno con Lampaert, Sénéchal e Stybar che agiscono da stopper.

Asgreen ripreso, ma poi riscatta: che impresa

A 19,7 ultimo tentativo di van Aert, ma il belga viene ripreso e scavalcato da van der Poel che va alla caccia di Asgreen sfruttando il Tiegemberg. Asgreen è caparbio, ma il danese viene raggiunto ai 12,4 km dal traguardo. Occhio ora alla coppia dell'AG2R Van Avermaet-Naesen, la Deceuninck è comunque in superiorità numerica pronta ad accerchiare van der Poel. Insomma, nessuno pensa più ad Asgreen che parte ancora ai -4,9 km dal traguardo, questa volta per non farsi vedere più. Impresa da altri tempi per il danese, poi Sénéchal riesce anche a battere van der Poel nella volata per il 2° posto.

