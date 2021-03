Si era vociferato qualcosa nella serata di ieri, ma ora è ufficiale. La Bora Hansgrohe non partirà per l'E3 Saxo Bank Classic (il mini-Fiandre) in programma oggi 26 marzo 2021 a causa della positività al covid-19 di uno dei suoi atleti: Matthew Walls. La nota ufficiale del Team tedesco riporta queste parole. "Matthew Walls positivo al covid-19. Le regole della Federazione Belga non consentono al nostro team di partire per l'E3 Saxo Bank Classic nonostante la negatività del resto della squadra" (Walls escluso).

La gara dell’E3 Saxo Bak Classic, antipasto del Giro delle Fiandre, sarà in diretta tv su Eurosport 2 alle ore 14:10. Inoltre, è possibile vederla in streaming anche su Eurosport Player. Il Team Bora era così composto: Oss, Burghardt, Gamper, Politt, Juraj Sagan, Walls, Bodnar.

