Ciclismo

Van Aert respinto, van der Poel sorpreso da Asgreen: gli highlights della E3 Saxo Bank Classic

E3 SAXO BANK CLASSIC 2021 - Niente da fare per i nostri italiani, con Colbrelli, Trentin e Ballerini che non centrano dei buoni piazzamenti. Niente da fare anche per la sfida tra van Aert e van der Poel: il belga cede sul Tiegemberg, ma l'olandese viene comunque sorpreso da un Asgreen clamoroso.

00:04:26, un' ora fa