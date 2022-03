Fiandre, nelle strade del Giro delle Fiandre, e i corridori potranno testare alcuni dei settori di pavé che affronteranno il prossimo 3 aprile. L'anno scorso l'E3 Saxo Bank Classic fu una delle gare più belle e più pazze dell'anno con un fantastico duello tra Asgreen e van der Poelvan Aert che vorrà proprio testarsi in vista della prossima Monumento dopo non essere riuscito a timbare il cartellino alla La stagione delle Classiche entra nel vivo con l'ostico pavé. Siamo nelle, nelle strade del Giro delle Fiandre, e i corridori potranno testare alcuni dei settori di pavé che affronteranno il prossimo 3 aprile. L'anno scorso l'E3 Saxo Bank Classic fu una delle gare più belle e più pazze dell'anno con un fantastico duello trae van der Poel , vinto poi dal danese , che fu poi capace di ripetersi anche al Fiandre. Questa volta il neerlandese non c'è, impegnato alla Settimana Coppi & Bartali , ma ci saràche vorrà proprio testarsi in vista della prossima Monumento dopo non essere riuscito aalla Sanremo

Il percorso

17 muri, 11 settori in pavé e 2020 metri di dislivello. Non è il giro delle Fiandre, ma poco ci manca visto che 10 - tra settori in pavé e muri - saranno presenti anche nella Monumento per eccellenza. Dopo 29 km avremo il primo muro, il Katteberg (0,75 km al 6%) che sarà in mezzo a due settori di pavé. Ma, tutto sommato, non sarà corsa dura fino al km 85,9, quando affronteremo il secondo muro di giornata: La Houppe (1,9 km al 4,8%). Da quel momento sarà un continuo sali e scendi che metterà a dura la prova la tenuta dei corridori. Kanarieberg, Oude Kruisberg, Knokteberg, Kortekeer, Taaienberg, Berg ten Stene e diversi altri. Tutti in rapida successione. Il momento clou arriverà dopo 161,5 km, col Paterberg (0,4 km al 12,9%) che coinciderà anche col nono settore in pavé. Da lì può venir via l'azione decisiva, destinata poi ad incrementare col passaggio sull'Oude Kwaremont (2,2 km al 4%). Ultimo muro, quello di Tiegemberg (800 metri al 5,6%) a 19,5 km dall'arrivo. Ci sarà subito dopo un altro dentello e poi via piatta fino al traguardo di Harelbeke.

Tutti i muri

-Al km 28,2 Katteberg (0,75 km al 6%, picco 11%),

-Al km 85,9 La Houppe (1,9 km al 4,8%, picco al 10%),

-Al km 92,1 Kanarieberg (1 km al 7,7%, picco al 14%),

-Al km 100 Oude Kruisberg (0,8 km al 4,8%, picco al 9%),

-Al km 107,8 Knokteberg (1,2 km al 7%, picco al 13%),

-Al km 111,7 Hotondberg (1,2 km al 4%, picco all'8%),

-Al km 118,8 Kortekeer (1 km al 6,4%, picco al 17%),

-Al km 123,5 Taaienberg (0,7 km al 6,3%, picco al 16%),

-Al km 131,5 Berg ten Stene (1,3 km al 5,2%, picco al 9%),

-Al km 136,7 Boigneberg (1 km al 5,2%, picco al 12,3%),

-Al km 141,1 Eikenberg (1,25 km al 6,2%, picco al 10%),

-Al km 146,5 Stationsberg (0,7 km al 3,2%, picco al 10%),

-Al km 157,4 Kapelberg (0,8 km al 7,1%, picco al 14%),

-Al km 161,5 Paterberg (0,4 km al 12,9%, picco al 20,3%),

-Al km 164,3 Oude Kwaremont (2,2 km al 4%, picco all'11,6%),

-Al km 172,2 Karnemelkbeekstraat (1,5 km al 4,9%, picco al 18%),

-Al km 183,9 Tiegemberg (0,8 km al 5,6%, picco al 9%),

Settori in pavé

-Al km 28 Beaucarnestraat (1,2 km),

-Al km 30 Holleweg (1,5 km),

-Al km 40,4 Paddestraat (2,4 km),

-Al km 45 Lippenhovestraat (500 metri),

-Al km 101,5 Oude Kruisberg (400 metri),

-Al km 123,5 Taaienberg (650 metri),

-Al km 146,5 Stationsberg (460 metri),

-Al km 147,3 Mariaborrestraat (1,2 km),

-Al km 161,5 Paterberg (400 metri),

-Al km 164,3 Oude Kwaremont (2,2 km),

-Al km 179,7 Varentstraat (1,5 km),

Dove guardare la E3 Saxo Bank Classic in tv e live streaming

La E3 Saxo Bank Classic sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 15:45 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN in MULTIPLEX con la quinta tappa della Volta a Catalunya. L'evento sarà visibile anche in streaming, a partire dalle 14:35, con il commento di Fabio Panchetti e Wladimir Belli, per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

I favoriti

Sono principalmente due i favoriti di questa Classica. Wout van Aert che vuole testarsi in vista del Fiandre e Asgreen che questa corsa l'ha vinta nel 2021. Il danese cerca ancora il suo primo sussulto nella stagione, anche se ha raccolto un 3° posto alle Strade Bianche e un 4° posto nella crono della Tirreno-Adriatico. È lui il capitano della Quick Step che può comunque contare su Ballerini, Sénéchal e Stybar, tutti potenziali vincitori di una corsa così. Anche van Aert, comunque, avrà i suoi rinforzi. Da Teunissen a Benoot, da Laporte a van der Sande.

Un filo più indietro Campenaerts che però è molto agguerrito e non vede l'ora di sfidare Asgreen e van Aert. Con lui ci sono anche Turgis, secondo all'ultima Milano-Sanremo, Mads Pedersen, anche lui uscito molto bene dalla Classicissima, e Küng.

Tra i papabili non possiamo scartare anche corridori come Vanmarcke, Degenkolb, Naesen, Stuyven, Valgren e lo stesso Mohoric. In corsa anche Peter Sagan che cercherà di riscattarsi dopo una Sanremo da dimenticare.

Asgreen, van Aert *****

Campenaerts, Turgis, Mads Pedersen, Küng ****

Ballerini, Kragh Andersen, Van Avermaet, Mohoric, Valgren, Sagan ***

Stybar, Turner, van Baarle, Vanmarcke, Degenkolb, Stuyven, Gogl, Naesen, Benoot **

Sénéchal, Girmay, Petit, Moscon, Politt, Bissegger, Van der Sande, Simmons, Bjerg, Terpstra *

Info utili

-Orario di partenza: 12.15,

-Orario d'arrivo: tra le 16:47 e le 17:27,

-Settori in pavé: 11,

-Muri: 17,

-Lunghezza: 203,9 km,

-Dislivello: 2010 metri,

-Edizione: 64esima,

