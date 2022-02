Egan Bernal si dovrà sottoporre alla quinta operazione chirurgica nell’arco di dieci giorni. Dopo i due interventi urgenti, resisi necessari dopo essere andato a sbattere contro un pullman in allenamento lo scorso 24 gennaio, e dopo i due interventi minori di venerdì scorso, Dopo i due interventi urgenti, resisi necessari dopo essere andato alo scorso 24 gennaio, e dopo i due interventi minori di venerdì scorso, il colombiano finirà nuovamente sotto i ferri

L’equipe medica della Clinica Universitaria La Sabana ha infatti fatto sapere che Egan Bernal subirà “un intervento chirurgico a livello della colonna cervicale che ha l’obiettivo di favorire il suo processo di riabilitazione”. Il 24enne, vincitore del Tour de France 2019 e dell’ultimo Giro d’Italia, continua a restare nel reparto di terapia intensiva.

L’intervento verrà eseguito nel corso della giornata odierna. Ricordiamo che il ciclista della Ineos Grenadiers aveva dichiarato di avere avuto il 95% di probabilità di restare paraplegico. Al momento non è possibile azzardare tempi di recupero e sarà davvero molto difficile rivederlo in sella in breve tempo.

