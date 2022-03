Cheavesse un talento, oramai lo avevamo capito, ma mai come questa volta ha mostrato tutta la sua determinazione nel voler fare cioè che prima di essere un lavoro è una grande passione. Il campione colombiano affida a un post su Instagram tutta la sua gioia nell’essere tornato in sella dopo il terribile incidente che lo ha visto coinvolto il 24 gennaio scorso . Durante un allenamento a Gachancipá, in Colombia, con la bici da crono, ha impattato contro un autobus. Il referto era stato terribile: si parlava di un femore e di una rotula rotti, ma nulla ha mai scoraggiato il venticinquenne in forza alla Ineos Grenadiers.