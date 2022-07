Egan Bernal sta facendo notevoli progressi in sella dopo il il 25enne colombiano è già pronto per allenarsi insieme ai compagni di squadra - ovviamente quelli esclusi dalla Grande Boucle, molti dei quali si preparano in funzione della Vuelta a España - e ha ricevuto il via libera per prendere parte al ritiro di venti giorni in Andorra della Ineos-Grenadiers, a partire da martedì 5 luglio. Una bellissima notizia per gli appassionati di ciclismo. Mentre tutti gli occhi sono rivolti al Tour de France iniziato da pochi giorni, lontano dai riflettorista facendo notevoli progressi in sella dopo il grave incidente dello scorso gennaio che ha rischiato di lasciarlo paralizzato . Tornato in bici in meno di due mesi,- ovviamente quelli esclusi dalla Grande Boucle, molti dei quali si preparano in funzione della Vuelta a España - e ha ricevuto il via libera per prendere parte aldella Ineos-Grenadiers, a partire da martedì 5 luglio.

Presagio che si possa rivedere a breve in gara il vincitore del Tour e del Giro? È presto per saperlo, ma sicuramente questo blocco di lavoro in altura darà delle indicazioni chiave sulle condizioni del colombiano, che fino a cinque mesi prima faceva fatica persino ad alzarsi in piedi. La Gazzetta dello Sport ipotizza il rientro alle corse di Bernal alla Vuelta Burgos di inizio agosto, ammesso che abbia già la gamba per gareggiare. Eventualmente, non è escluso che la Ineos speri di poter convocare il giovane scalatore sudamericano alla Vuelta. Tra i compagni di team con cui Bernal si allenerà nei prossimi giorni ci saranno il fresco campione spagnolo Rodriguez, Pavel Sivakov, Laurens De Plus ed Ethan Hayter: tutti atleti che hanno nel mirino l'ultima grande corsa a tappe della stagione che andrà in scena dal 19 agosto.

