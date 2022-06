Ciclismo

Jakobsen fa 9 in stagione: battuto Caleb Ewan al fotofinish. Giacomo Nizzolo 6°

ELFSTEDENRONDE BRUGGE - Implacabile Fabio Jakobsen che centra il suo 9° successo stagionale, con la vittoria di Brugge dove batte un ritrovato Caleb Ewan che finisce però dietro in questo sprint. Volata interessante anche in ottica Tour. 3° posto per Merlier, mentre Nizzolo si piazza al 6° nonostante il grande lavoro di squadra.

00:01:23, un' ora fa