Europei multidisciplina di Monaco di Baviera l'ha portata in dote Elia Viviani. Il ciclista veronese avesse gareggiato anche nella prova su strada solo poche ore prima. Di questa incredibile giornata, della rassegna continentale nel suo complesso e dei suoi programmi per il futuro prossimo ne ha parlato lui stesso in un'intervista rilasciata a OA Sport. Una delle medaglie più significative ai recentil'ha portata in dote. Il ciclista veronese ha conquistato l'oro nella corsa a eliminazione e se già di per sè si tratta di un risultato notevole, questo successo è ancora più sbalorditivo in virtù del fatto che il corridore della INEOS Grenadiers. Di questa incredibile giornata, della rassegna continentale nel suo complesso e dei suoi programmi per il futuro prossimo ne ha parlato lui stesso in un'intervista rilasciata a OA Sport.

Europei su strada e su pista nello stesso giorno, cinque ore in cui si doveva recuperare nel migliore dei modi in vista della gara al velodromo. Quando e a chi è venuta l’idea del doppio impegno?

"Dal momento che sono rimasto fuori dalla prova su strada una settimana prima degli Europei, avevo pensato di correre sia l’eliminazione che l’americana, poi sono stato chiamato pochi giorni prima per sostituire Giacomo Nizzolo e in quel momento ho chiesto a Diego Bragato se secondo lui fosse stato possibile correre sia su strada che su pista lo stesso giorno e lui mi aveva detto che tra una prova e l’altra c’erano cinque ore e quindi che sì, era possibile, l’importante era gestire bene il tempo tra le due prove. Così ho chiamato Marco Villa e Roberto Amadio per informarli e insieme abbiamo deciso che una volta terminata la prova su strada decidevamo cosa fare in pista. Per me correre l’eliminazione è stata un’occasione in più per vestire la maglia iridata. Ci tenevo a fare bene sia per me che per la Nazionale che fino a quel momento non aveva ottenuto i risultati sperati. Fosse stato lo scratch o la corsa a punti però non avrei corso”.

Che gara è stata quella su strada?

“Non è stata una gara difficile, ma dopo 90 chilometri dalla partenza c’era un punto con un po’ di sali e scendi dove abbiamo provato ad attaccare per cercare di fare un po’ di selezione e quindi portar via una fuga di una quindicina di corridori ma il gruppo dei fuggitivi non è riuscito a prendere il largo. Sapevamo che poi il volata c’erano corridori molto forti, quindi la fuga era una buona soluzione per poterci giocare le nostre carte. La corsa si è conclusa come una vera e propria gara con arrivo in volata, piatta e controllata dove tutto si è risolto nel finale. Jakobsen però era superiore a tutti, aveva una gamba incredibile”.

E l’eliminazione invece?

“All’inizio strana, i primi dieci giri ero un po’ in una centrifuga. Siamo partiti a tutta e non riuscivo a capire bene cosa stesse succedendo quindi ho fatto un po’ di giri coperto che poi si sono rivelati fondamentali per conservare le energie per il finale. Era una corsa che volevo assolutamente vincere, non sarei stato contento dell’argento”.

Nella madison non siete mai entrati in gara. Cosa non ha funzionato?

“Esattamente, siamo sempre stati con pochi punti. Siamo venuti fuori sulla resistenza nel finale di corsa ma comunque lontani dal podio. L’americana viene molto bene a Simone Consonni e Michele Scartezzini che probabilmente hanno trovato il giusto feeling e sono sempre riusciti a fare delle ottime cose come lo scorso argento mondiale. Per quanto riguarda me devo ancora capire come correrla e quindi trovare una quadra, anche a Tokyo non è andata bene. Dobbiamo sicuramente lavorarci di più, a Montichiari lavoriamo molto sul quartetto e sulle gare di gruppo ma gli allenamenti per la madison sono spesso lasciati in sordina”.

Cosa ti sta mancando in questa stagione su strada?

“Ho una buona condizione ma in volata c’è qualcosa che mi manca. Quest’anno non ho fatto tanta pista e possiamo pensare ancora una volta che forse il motivo è proprio questo. Se nelle prossime gare su strada riuscirò a trovare il giusto spunto – visto il lavoro che sto facendo in pista e che continuerò a fare fino a fine stagione – allora ci sarà la conferma che il giusto spunto riesco a trovarlo grazie alla pista. Nelle volate moderne inoltre mi manca un uomo fondamentale ma ne sto già parlando con la squadra perché avere lì un uomo d’esperienza può davvero fare la differenza”.

È ipotizzabile per te pensare ad un finale di carriera solo su pista accantonando quindi la strada?

“No, assolutamente”.

Sei stato il pioniere della rinascita del ciclismo su pista. La Nazionale su pista sta ottenendo ottimi risultati, su strada invece fa più fatica. Come mai secondo te?

“Su strada siamo legati a dei fenomeni che non sono di bandiera italiana e che stanno facendo la differenza, corridori come Van Aert, Pogacar, Evenepoel e via dicendo, in Italia manca un corridore così. Negli ultimi anni abbiamo sempre avuto il momento di tirarci fuori e quindi di salvare il nostro ciclismo ma quest’anno stiamo facendo più fatica. Ci sono dei giovani promettenti che stanno facendo già vedere delle belle cose e speriamo che possano continuare su questa strada, come Zana, Rota, Battistella, Baroncini – giusto per citarne alcuni – i quali stanno arrivando al giusto livello per poter riportare in alto il ciclismo italiano”.

I Mondiali in Australia rientrano nei tuoi programmi? Come proseguirà la tua stagione da qui alla fine?

“No, non correrò in Mondiali su strada. Sarò alla Bretagne Classic, al Tour of Britain o in alternativa al via di qualche corsa italiana, ma a settembre per la maggior parte del tempo sarò in pista per preparare i Mondiali di Parigi, i primi di ottobre sarò al via della Coppa Bernocchi e del Giro del Piemonte per finalizzare anche il lavoro fatto su pista in vista dei Mondiali in programma dal 12 al 16 ottobre. Pochi giorni dopo, il 22, mi sposerò con Elena (Cecchini, ndr) e poi viaggio di nozze dove staccheremo per qualche settimana ma non abbiamo ancora deciso dove andremo. Sarà questione di giorni”.

