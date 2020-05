Elia Viviani: "Farò il possibile per essere presente al Giro d’Italia"

Dal nostro partner OAsport.it

Da qualche giorno l’UCI ha ufficializzato il nuovo calendario del 2020, ovviamente stravolto rispetto alla versione originale, e i corridori cominciano a ragionare sulle scelte da fare. Il programma notevolmente più compresso rispetto alle scorse stagioni li obbligherà a prendere decisioni non facili, dal momento che le sovrapposizioni sono davvero tante e ci sono numerose variabili da tenere in considerazione. Elia Viviani sembra però avere le idee chiare: nonostante la contemporaneità con alcune corse di suo gradimento, il veronese non ha intenzione di mancare all’appuntamento con il Giro d’Italia 2020, sia per ragioni strettamente sportive (nel percorso ci sono diverse tappe adatte ai velocisti) sia per una questione di cuore, dal momento che la Corsa Rosa quest’anno si presenta come il simbolo della rinascita dell’intero Paese dopo l’epidemia di Covid-19.

“A me personalmente piace il Giro d’Italia a ottobre: una Corsa Rosa tutta italiana mi spinge a dire che farò il possibile per esserci” la promessa del campione europeo in carica, che prima di allora ha messo nel mirino la Milano-Sanremo (8 agosto) e il Tour de France (29 agosto-20 settembre). Viviani non alimenta polemiche sul nuovo calendario, anzi lo vede come il segno della ripartenza tanto attesa: “Io tutto questo lo vedo come un successo, sono felice per il nuovo calendario di gare e a mio avviso dovrebbe esserlo tutto il mondo del ciclismo. Questo è il primo segnale di una ripartenza della quale tutti avevamo bisogno”.

