Ciclismo

Elisa Longo Borghini: "Quando ho il via libera, amo attaccare"

CICLISMO - Focus su Elisa Longo Borghini, una ciclista nata per attaccare: "Non mi importa di arrivare prima, seconda o terza, ma mi arrabbierei molto se dopo il traguardo mi accorgessi di non aver dato il 100%".

00:03:42, 24 minuti fa