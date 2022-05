Un grande classico del primo maggio: in scena in terra tedesca la 59ma edizione della Eschborn-Frankfurt, la Classica di Francoforte. Ad imporsi in volata è l’irlandese della BORA-hansgrohe Sam Bennett che torna finalmente alla vittoria (mancava praticamente da un anno esatto).

Prima parte di gara caratterizzata da una fuga a cinque: all’attacco Reynders, Hoole, Meens, Rolland e Lopez-Cozar. Il gruppo però non ha lasciato assolutamente margine, andando a chiudere nel tratto più duro del percorso, quello caratterizzato da diversi GPM. Bahrain – Victorious e, soprattutto, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux sono andate ad aumentare a mano a mano il ritmo, staccando diversi dei velocisti presenti, a partire dal nostro Giacomo Nizzolo (abile poi a rientrare). Più tentativi d’attacco, ma il gruppo, anche se dimezzato, è rimasto compatto.

il perentorio scatto di Sam Bennett è stato irresistibile: alle spalle dell’irlandese Fernando Gaviria (UAE Emirates) ed Alexander Kristoff (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux). Migliore degli azzurri Simone Consonni (Cofidis), ottavo. Grande giornata per la BORA dopo Il tutto si è andato a decidere con una volata ristretta, molto confusionaria nella quale le compagini non sono riuscite a prendere in mano le redini con i treni. Ai 200 metri dal traguardoè stato irresistibile: alle spalle dell’irlandese(UAE Emirates) ed(Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux). Migliore degli azzurri(Cofidis), ottavo. Grande giornata per la BORA dopo il successo di tappa e nella generale di Aleksandr Vlasov al Tour de Romandie

