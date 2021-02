Tra poco più di ventiquattro ore avrà inizio la prima breve corsa a tappe dell’anno, l’Etoile de Bessèges 2021. Dopo il rinvio della Volta ao Algarve e della Volta a la Comunitat Valenciana, la rassegna francese, che andrà in scena da domani mercoledì 3 febbraio a domenica 7, è entrata nei piani di moltissimi big della scena internazionale. Tra di loro ci sono anche uomini del calibro di Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), al suo primo test in questa stagione ricca di grandissime ambizioni, ma poi anche il campione del mondo a cronometro Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), che potrebbe tranquillamente centrare la prima vittoria stagionale nella tappa conclusiva del Bessèges, il campione europeo e italiano Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos), uno dei maggiori indiziati in volata, e un attaccante come Alberto Bettiol (EF Education-Nippo).