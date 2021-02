Filippo Ganna, giustamente, non si ferma. Dopo il successo nella tappa in linea di Saint-Siffret, dopo 150 km di fuga, il corridore azzurro si ripete nella cronometro di Alès dove in 11 km riesce a dare 10'' allo specialista francese Benjamin Thomas. Da sottolineare, comunque, la prestazione del giovane Ethan Hayter. Compagno di squadra di Ganna, anche il britannico della Ineos sfodera un super tempo grazie al tratto finale in salita di 2,5 km al 6% di pendenza, e si candida al futuro della specialità dopo "qualche" medaglia d'oro nel ciclismo su pista. 4° posto invece per Tim Wellens che chiude così in testa alla classifica generale della prima corsa a tappe dell'anno (davanti a Kwiatkowski). Non male Nibali (18° a 53''), Bettiol è invece 7° di giornata con un ritardo di 35'' su Ganna. Però si sa, quando si deve prendere in mano il cronometro, Filippo Ganna è diventato imbattibile. Solo un ko nel 2020 nelle prove contro il tempo, con Evenepoel proprio all'inizio della stagione scorsa. Un segnale in più che Ganna è pronto per il grande salto di qualità in questa annata che lo porterà alle Olimpiadi di Tokyo.