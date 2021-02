Gran colpo di Tim Wellens che vince la terza frazione dell'Étoile de Bessèges e si porta in testa alla classifica generale a due tappe dalla conclusione. Andato in fuga con i compagni di squadra Gilbert e Oldani, il belga è partito secco ai 16 km dall'arrivo per evitare il ritorno del gruppo. Prima è stato Kwiatkowski ad accelerare il ritmo, ma Wellens è partito poi deciso fino a conquistare in solitaria l'arrivo di Bessèges. Per il belga della Lotto Soudal è il 31° successo in carriera, il primo stagionale dopo le due vittorie all'ultima Vuelta. Da segnalare le azioni in fuga prima di Vincenzo Nibali, poi di Egan Bernal. Il corridore italiano è partito all'attacco addirittura ai 147 km dal traguardo, un po' per testare la sua condizione in questo momento di preparazione. Più “tattico” il movimento di Bernal che ha cercato di fare il ritmo nella testa della corsa in favore di Kwiatkowski che era il leader della Ineos Grenadiers in questa corsa (basta vedere il lavoro che hanno fatto per lui Geraint Thomas e Ganna nelle prime due tappe). Il colombiano ci ha provato fino all'ultimo, ma Kwiatkowski non aveva più le energie - a seguito di una caduta - per raggiungere Wellens e per provare la volata finale.