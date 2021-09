Ciclismo

Ciclismo, Eurométropole Tour - Fabio Jakobsen mette tutti in fila: volata perfetta, vittoria n° 7 in stagione

EUROMETROPOLE TOUR - Fabio Jakobsen non si ferma più. Dopo i successi alla Vuelta e del Gooikse Pijl, lo sprinter olandese porta a casa anche l'Eurométropole Tour, battendo in volata Meeus, Mads Pedersen e van Poppel. È la 7a vittoria stagionale per il corridore che l'anno scorso rischiò addirittura la morte nel contatto con Groenewegen. Per la Deceuninck Quick Step sono 63 vittorie nel 2021.

00:03:03, 27 minuti fa