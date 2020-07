Europei 2020, i percorsi e le altimetrie: si gareggia a Plouay dal 24 agosto

ALKMAAR, NETHERLANDS - AUGUST 11: Podium / Yves Lampaert of Belgium Silver Medal / Elia Viviani of Italy Gold Medal / Pascal Ackermann of Germany Bronze Medal / Celebration / during the 25th UEC Road European Championships 2019 - Elite Men’s Road Race a 1

Ormai tutto confermato, saranno in quel di Plouay, in Francia, gli Europei di ciclismo su strada 2020. La manifestazione continentale, in principio organizzata in Trentino, è stata spostata in terra transalpina e si svolgerà dal 24 al 28 agosto. Sono stati presentati i percorsi delle gare in linea e a cronometro che assegneranno la maglia da vestire per tutta la nuova stagione.

Un circuito di 13,71 chilometri nelle prove in linea, che i professionisti affronteranno 13 volte (in totale 177,5 chilometri) e che prevede diversi strappi ed un dislivello totale di circa 195 metri. Per quanto riguarda la gara a cronometro poca pianura in 25,6 chilometri.

Percorso prova in linea Europei ciclismo 2020

Percorso prova a cronometro Europei ciclismo 2020

