Splende ancora il Tricolore in quel di Plouay. In terra transalpina, dove si stanno svolgendo gli Europei di ciclismo su strada 2020, arriva la terza medaglia d’oro per l’Italia: a portarla a casa nella prova in linea al femminile delle juniores è una strepitosa Eleonora Gasparrini che si impone in volata.