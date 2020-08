Dal nostro partner OAsport.it

In attesa delle grandi emozioni che vivremo con le prove in linea e a cronometro degli uomini e delle donne Elite, oggi si sono finalmente aperte le danze dei Campionati Europei 2020 per le categorie giovanili, con la prova a cronometro delle ragazze juniores che ha dato il via al programma di giornata. Per l’Italia è subito arrivata una splendida medaglia di bronzo con un ottima prova della giovanissima Carlotta Cipressi.

Nel primo appuntamento ufficiale in quel di Plouay, per questa così travagliata edizione dei Campionati Europei 2020, ad imporsi è stata l’olandese Elise Uijen, capace di sfoderare una prestazione di assoluto livello e di sbaragliare la concorrenza presente, rifilando un minuto alla seconda classificata, la francese Maeva Squiban.

Al terzo posto, grazie ad una corsa disputata ben oltre le aspettative della vigilia, si è piazzata l’azzurra Carlotta Cipressi ( WC Re Artù General System), staccata di 1’28” ed in grado di ritagliarsi un posto sul podio grazie ad un super avvio che l’ha proiettata fin dai primi metri nelle prime posizioni della classifica virtuale. Nulla da fare invece per l’altra azzurra al via, Matilde Bertolini, della Valcar-Travel & Service, finita lontana dalle prime posizioni.

