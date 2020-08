Dal nostro partner OAsport.it

L’Italia la Nazionale detentrice del titolo da due anni, l’obiettivo è quello di continuare ad indossare la maglia di campione continentale per un’altra stagione. L’Italia ci riprova nella prova in linea degli Europei di ciclismo su strada: appuntamento mercoledì 28 agosto in quel di Plouay, la nuova sede per la manifestazione del Vecchio Continente (sostituita Trento, costretta al rifiuto a causa dei problemi legati alla pandema).

Davide Cassani ha diramato qualche giorno fa le convocazioni: andiamo a scoprire nel dettaglio la sua squadra. Al momento gli azzurri sono sette, in attesa di ufficializzare l’ottavo componente: è arrivato infatti il forfait dell’ultimo minuto per Sonny Colbrelli, tra i papabili favoriti alla vittoria, con il bresciano della Bahrain-McLaren che ha dovuto dire di no a causa del regolamento interno della propria compagine verso il Tour de France. Lo stesso discorso è stato fatto dal campione uscente Elia Viviani, che non potrà difendere il proprio titolo.

Ecco un tris di capitani dunque per Cassani. C’è il vincitore degli Europei del 2018, Matteo Trentin, che è però caduto alla Sanremo e non ha a disposizione una condizione eccezionale. Il percorso è mosso, ma non impossibile: ideale per gli scattisti, o, magari, per una volata ristretta. Chi ha fatto bene alla Classicissima, non perdendo le ruote dei migliori sul Poggio, è Giacomo Nizzolo: il lombardo può dunque resistere ed essere l’arma azzurra in caso di sprint. Se la corsa dovesse farsi più dura del previsto invece spazio a Diego Ulissi, che nelle classiche del calendario italiano si è fatto notare con una serie interminabile di piazzamenti.

Lavoro di gregariato per tutti gli altri. Davide Ballerini ha vinto in Polonia ed in Nazionale si è aggiudicato i Giochi Europei in Bielorussia nel 2019, però, salvo imprevisti, dovrebbe mettersi a disposizione dei compagni. Sicuramente tanti chilometri a tirare per Manuele Boaro, Davide Cimolai ed Edoardo Affini, impegnato anche nelle cronometro.

gianluca.bruno@oasport.it

