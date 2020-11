Marco Villa: “A tutti è stato chiesto un impegno non da poco partecipando a questa rassegna perché non volevamo perdere uno dei vantaggi di essere primi nel ranking UCI dell’inseguimento a squadre, conquistato con tanta fatica. Un esempio? Correre dopo gli altri e poter quindi valutare i tempi e le modalità degli avversari” dice il tecnico lombardo. Il CT ufficializzerà i titolari a ridosso della prova. Vista la situazione che stiamo vivendo tutti, temevo che dopo i Mondiali di Berlino non ci fosse la possibilità di correre una gara di così alto livello. Aldilà del singolo risultato, l’utilità di questa trasferta è proprio quella di permetterci di correre una prova di assoluto livello. Non avremo la necessità di cercare punti in chiave olimpica e quindi potremo concentrarci su fondamentali come la concentrazione, l’attitudine alla gara, migliorare i meccanismi. Per un giovane come Milan aggiungo anche la possibilità di crescere. Dispiace molto per Filippo Ganna. Era motivato, voleva essere della partita ed aveva la giusta spinta per battere il muro dei 4’. Mi dispiace anche dell’assenza di atleti come Viviani e Consonni, che dopo Giro e Tour si meritano il riposo, e di Plebani, come anche di altri ragazzi che dopo gli europei pista di Fiorenzuola hanno concluso la stagione”.