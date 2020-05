Niente Europei di ciclismo a Trento nel 2020: tutto rinviato a settembre 2021

Dal nostro partner OAsport.it

Gli Europei 2020 di Trento sono stati rinviati al prossimo anno. La rassegna continentale si sarebbe dovuta disputare in Trentino dal 9 al 13 settembre prossimo, ma è stata rimandata alla prossima stagione a causa della pandemia che ha costretto l’UCI a stravolgere il calendario internazionale.

Il mese di settembre sarà 'dedicato' infatti al Tour de France e poi a cascata ci sarano Mondiali di ciclismo in Svizzera, Giro d'Italia e Vuelta. La Federazione europea di ciclismo ha optato quindi per lo slittamento in accordo con le parti coinvolte (APT <trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e Trentino Marketing, il Comune di Trento e Trento Eventi Sport).

Ciclismo Decalogo per il ciclismo in sicurezza: #IoVadoInBici, 10 regole. Il protocollo ACCPI e FCI IERI A 20:39

Europei, quindi, rinviati al settembre 2021: i periodi selezionati sono quelli che vanno dal 1° al 5 settembre 2021 o dall'8 al 12 settembre 2021, ovviamente sempre in Trentino. Nei prossimi mesi arriverà l'ufficialità delle date.

Play Icon WATCH "L'Europeo resta in Italia!" Oro ad Elia Viviani che vince davanti a Lampaert 00:00:45

Play Icon

Ciclismo Il Magro racconta: la semplicità di Vincenzo Nibali, un campione rimasto umile IERI A 18:01

Play Icon