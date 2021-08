Si avvicina un finale di stagione entusiasmante per il ciclismo a livello internazionale. Terminati i Grandi Giri infatti si tornerà a parlare di corse di un giorno: prima dei Mondiali in Belgio spazio agli Europei su strada in Trentino. Appuntamento dall’8 al 12 settembre. La Nazionale italiana guidata da Davide Cassani si presenta alla manifestazione casalinga tra le favorite per il titolo: gli azzurri sono detentori del successo da tre anni consecutivi e vogliono proseguire in questa striscia eccezionale. Il commissario tecnico azzurro ha comunicato oggi una preselezione di 14 corridori dai quali sceglierà i titolari per prova in linea e cronometro.

Non mancano le stelle: c’è Filippo Ganna, reduce dai Giochi Olimpici di Tokyo, ci sono il campione uscente Giacomo Nizzolo ed il campione italiano Sonny Colbrelli. Spazio anche ad Andrea Bagioli e Matteo Trentin, reduci dalla Vuelta, oltre che a Diego Ulissi, sempre a suo agio sui percorsi misti.

I pre-convocati del ct Davide Cassani

Edoardo Affini (Jumbo-Visma)

Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa)

Giovanni Aleotti (Bora-hansgrohe)

Andrea Bagioli (Deceuninck-QuickStep)

Mattia Cattaneo (Deceuninck-QuickStep)

Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious)

Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation)

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

Gianni Moscon (Ineos Grenadiers)

Giacomo Nizzolo (Qhubeka-NextHash)

Matteo Sobrero (Astana-Premier Tech)

Matteo Trentin (UAE Team Emirates)

Diego Ulissi (UAE Team Emirates)

Andrea Vendrame (Ag2r Citroën)

