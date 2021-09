Il belga Thibau Nys, figlio della leggenda del ciclocross Sven Nys, ha conquistato la prova in linea U23 degli Europei 2021 di ciclismo su strada. Il fiammingo si è imposto in uno sprint ristretto davanti all’azzurro Filippo Baroncini, il quale, comunque, ha conquistato un eccellente secondo posto. Terzia piazza per il vincitore del Giro d’Italia U23 Juan Ayuso, mentre Filippo Zana, autore di una grandissima prestazione, ha chiuso sesto.

La gara ha visto la Spagna di Juan Ayuso fare il ritmo sin dalle prime battute. L’obiettivo delle Furie Rosse era chiaramente quello di rendere la corsa dura e mettere fatica nelle gambe delle ruote veloci. A 60 chilometri dall’arrivo c’è stato l’attacco solitario di Gabriele Benedetti. Dopo dieci chilometri, tuttavia, sull’erta di Povo, l’azzurro è stato ripreso. Poco più tardi, Ayuso si è prodotto nel suo primo affondo, ma non ha fatto la differenza.

Quando lo spagnolo si è girato a guardare i rivali, l’ungherese Erik Fetter è partito in contropiede. Tuttavia, il gruppo ha chiuso poco prima dell’inizio della discesa. A 36 chilometri dalla meta, si è avvantaggiato un sestetto composto da Hugo Page (Francia), Henri Vandenabeele (Belgio), Kristijan Hocevar (Slovenia), Petr Kelemen (Rep. Ceca), Felix Engelhardt (Germania) e Savva Novikov (Russia). Su di questi atleti, in un secondo momento, è rientrato anche l’azzurro Filippo Zana. Ad ogni modo, il gruppo si è ricompattato in discesa.

A 23 chilometri dall’arrivo c’è stato l’attacco di Edoardo Zambanini, il quale è stato seguito dal belga Lennert van Eetvelt e dall’austriaco Tobias Bayer. Van Eetvelt, però, ha staccato gli altri due attaccanti in salita e si è ritrovato solo al comando a 21 chilometri dalla meta. Sui due inseguitori, peraltro, si sono riportati Pedro Lopes (Portogallo), Alexander Balmer (Svizzera) e Jakub Toupalik (Rep. Ceca).

I contrattaccanti sono stati ripresi ai -10. Sul tratto duro della salita, successivamente, si è mosso Filippo Zana, il quale, tuttavia, non è riuscito a staccare tutti. Successivamente, però, Filippo si è messo a disposizione di Baroncini e ha chiuso su Van Eetvelt. Si è così formato in testa un drappello composto dagli azzurri Zana e Baroncini, da Van Eetvelt e dal suo connazionale Thibau Nys, dall’ungherese Erik Fetter, dallo spagnolo Juan Ayuso e dal francese Louis Barré.

A due chilometri dalla fine, Zana ci ha riprovato, ma il francese Barré ha chiuso. Si è così andati verso lo sprint, con Baroncini che è uscito dall’ultima curva in testa. Thibau Nys, tuttavia, si è prodotto in uno sprint a dir poco devastante, ha rimontato l’azzurro e lo ha battuto nettamente.

