domenica 12 si chiuderanno gli Europei con la prova in linea maschile. 179,2 km di percorso da Trento e Trento che assegnerà la nuova maglia di campione europeo, una maglia indossata da tre corridori italiani negli ultimi tre anni. Dopo Trentin (Viviani (Nizzolo (Pogacar fino a Sagan. Ci sarà proprio il ritorno alle corse dello sloveno che, Dopo la prove a cronometro del 9 settembre si chiuderanno gli Europei con la prova in linea maschile.di percorso da Trento e Trento che assegnerà la nuova maglia di campione europeo, una maglia indossata da tre corridori italiani negli ultimi tre anni. Dopo 2018 ), 2019 ) e 2020 ), chissà se sarà ancora un azzurro a trionfare, soprattutto essendo in Trentino. Non mancheranno però gli avversari, dafino a. Ci sarà proprio il ritorno alle corse dello sloveno che, dopo aver vinto il Tour de France e il bronzo olimpico a Tokyo, si è preso una meritata vacanza prima di affrontare questo finale di stagione.

Nizzolo: "Europei di Trento 2021? Percorso da scenari diversi"

Europei di ciclismo Trento-Trento: percorso e favoriti della crono 2 ORE FA

Il percorso degli Europei

179,2 km con 1765 metri di dislivello. I primi 73,4 km del percorso saranno "in linea", poi si entrerà nel circuito di Trento dalla lunghezza complessiva di 105,8 km da ripetere 8 volte. Nella prima parte di corsa avremo subito un paio di dentelli che favoriranno le prime azioni in fuga con il Cadine (1,54 km al 2,7%) e il Vezzano (2,33 km al 6,7%), anche se saranno delle salite cortissime. Dopo 35 km si comincia a fare sul serio, con il Vigo Cavedine (5,4 km al 5,7%) e il Candriai (4,8 km al 7%). Queste sono vere e proprie salite e potrebbe partire anche qualche azione importante. Dopo il Candriai occhio però all'immediata discesa di 8,5 km molto impegnativa. Dopo la discesa si entrerà nel circuito di Trento, circuito di 13,2 km da ripetere 8 volte. Una sola salita, ma che a lungo andare si farà sentire con i corridori che affronteranno - 8 volte - il Povo (3,6 km al 4,7%). L'ultima salita è posta a 9,2 km dal traguardo e chissà che proprio l'ultimo passaggio non lancerà l'azione decisiva. Ultimi 4 km tutti i pianura che porteranno alla volata di Piazza Duomo. O almeno per chi sarà rimasto a giocarsi la volata. Una corsa alla Gent-Wevelgem...

GPM e altimetrie:

-al km 6,7 Cadine (a quota 478): salita di 1,54 km al 2,7%;

-al km 15 Vezzano (a quota 380): salita di 2,33 km al 6,7%;

-al km 35,4 Vigo Cavedine (a quota 581): salita di 5,4 km al 5,7%;

-al km 61,5 Candriai (a quota 1040): salita di 4,8 km al 7%;

-al km 77,6 Povo (a quota 368 metri): salita di 3,6 km al 4,7%;

-al km 90,8 Povo (a quota 368 metri): salita di 3,6 km al 4,7%;

-al km 104 Povo (a quota 368 metri): salita di 3,6 km al 4,7%;

-al km 117,2 Povo (a quota 368 metri): salita di 3,6 km al 4,7%;

-al km 130,4 Povo (a quota 368 metri): salita di 3,6 km al 4,7%;

-al km 143,6 Povo (a quota 368 metri): salita di 3,6 km al 4,7%;

-al km 156,8 Povo (a quota 368 metri): salita di 3,6 km al 4,7%;

-al km 170 Povo (a quota 368 metri): salita di 3,6 km al 4,7%;

Programmazione tv

Tutte le gare degli Europei di ciclismo 2021 saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dall'8 al 12 settembre, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le prove senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

I favoriti

Italia ha le sue carte da giocare, dal campione europeo in carica Nizzolo a Colbrelli, Sagan che questi percorsi se li mangiava a colazione. Ci sarà però da capire la sua condizione fisica, Non avendo la startlist definitiva, resta difficile indicare con precisione le quote dei diversi corridori. Sarà un arrivo un po' da Classica del nord ed ecco che i favoriti saranno quei corridori che hanno la capacità di passare indenni muri e muri, avendo ancora uno spunto veloce al traguardo. Ecco che l'ha le sue carte da giocare, dal campione europeo in carica campione nazionale italiano , che in queste situazioni si esalta come pochi. In lizza però c'è anche il tre volte campione del mondoche questi percorsi se li mangiava a colazione. Ci sarà però da capire la sua condizione fisica, di rientro dall'infortunio al ginocchio.

Evenepoel, Asgreen ma anche Pogacar e Mollema. Il belga avrà semaforo verde in questi Europei non essendoci van Aert, il corridore della Jumbo Visma sarà al Tour of Britain, mentre il danese proverà a mettere in saccoccia un'altra corsa prestigiosa in questo 2021 dopo aver vinto in stagione l' Essendo un percorso da Classica, non possiamo ovviamente dimenticarci di corridori comema anche. Il belga avrà semaforo verde in questi Europei non essendoci van Aert, il corridore della Jumbo Visma sarà al Tour of Britain, mentre il danese proverà a mettere in saccoccia un'altra corsa prestigiosa in questo 2021 dopo aver vinto in stagione l' E3 Saxo Bank Classic il Giro delle Fiandre . Mollema e Pogacar sono sempre pericolosi in queste corse, soprattutto lo sloveno che oltre alle corse tappe ha comunque vinto la Liegi-Bastogne-Liegi e il bronzo olimpico in questa annata molto propizia.

Sagan, Colbrelli, Nizzolo *****

Evenepoel, Asgreen, Pogacar, Mollema ****

Vendrame, Valter **

Schelling, Bouwman *

Europei: informazioni utili

Domenica 12 settembre, dalle 12:45 (collegamento tv)

Matteo Trentin medaglia d'oro da urlo! Rivivi la sua volata da campione d'Europa

Europei di ciclismo Sale l'attesa per gli Europei: ci sono anche Pogacar e Evenepoel 18/08/2021 A 14:51