Ciclismo

Ciclismo, Europei di Trento - Leleivyte: "Il bronzo? Un miracolo, non ci credo"

EUROPEI DI CICLISMO - L'Olanda vince l'oro, ma non riesce a fare doppietta con van Vleuten e Vollering giù dal podio. L'ultimo gradino se la prende la lituana Rasa Leleivyte. Grande gioia per la classe '88 che in realtà è italiana d'adozione visto che milita nella Aromitalia Vaiano da 10 anni.

00:01:10, 15 minuti fa