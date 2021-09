Ciclismo

Ciclismo, Europei di Trento - Niente medaglia Marta Cavalli, vince van Dijk: rivivi la volata

EUROPEI DI CICLISMO - La prova al femminile viene vinta dalla van Dijk che regala l'ennesima medaglia ai Paesi Bassi nelle gare continentali e intercontinetali. Dietro è volata per il 2° posto, ma la van Vleuten e la Vollering non riescono a fare il bis. La Lippert regala l'argento alla Germania, la Leleivyte il bronzo alla Lituania. 6° posto per la Cavalli.

00:02:43, 22 minuti fa