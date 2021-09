Il transalpino Romain Grégoire si è laureato campione d’Europa juniores 2021 di ciclismo su strada. Il corridore francese, sul tracciato trentino, ha preceduto il norvegese Per Strand Hagenes e il connazionale fresco re del Giro della Lunigiana Lenny Martinez. Il migliore degli azzurri è stato Manuel Oioli, il quale è giunto quinto. Vanno segnalati, inoltre, anche l’undicesimo posto di Alessandro Romele e il sedicesimo di Edoardo Zamperini.

La corsa è stata priva di grosse emozioni fino agli ultimissimi chilometri. A meno di diecimila metri dall’arrivo, però, Per Strand Hagenes e i francesi Grégoire e Martinez sono riusciti a evadere dal gruppo. I tre hanno collaborato tra loro e hanno mantenuto una decina di secondi di vantaggio sugli inseguitori fino all’ultimo chilometro. A 200 metri dal traguardo, Grégoire ha lanciato la sua volata e per Martinez e Strand Hagenes non c’è stato nulla da fare.

Per Grégoire questo successo è la ciliegina su una stagione fantastica. Il giovane transalpino, in questo 2021, infatti, ha vinto tredici gare tra cui la classifica generale della prestigiosa Valromey Juniors e ambedue i campionati nazionali. Inoltre, pochi giorni fa era arrivato quarto alla Corsa della Pace, la corsa a tappe più importante di categoria.

