Ciclismo

Ciclismo, il morso del Cobra d'Europa: Sonny Colbrelli brucia Evenepoel sul traguardo di Trento

CAMPIONATI EUROPEI 2021 - Sonny Colbelli è il nuovo campione europeo in linea: rivivi la volata finale sul traguardo di Trento che ha bruciato Evenepoel. Quello dell'azzurro è il quarto successo consecutivo per l'Italia nella prova in linea europea.

00:01:09, 24 minuti fa