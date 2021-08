Europei in Trentino. La cronometro maschile è prevista per giovedì 9 settembre, la prova in linea sarà domenica 12 settembre. Ancora non c'è la startlist ufficiale, ma arrivano le prime conferme sui nomi che vedremo a “casa nostra”. Ci saranno, ad esempio, due grandi nomi come quelli di Remco Evenepoel e Tadej Pogacar, che si sfideranno sia a crono che in linea. E poi ci sarà l'Italia di Davide Cassani, Nizzolo, campione europeo in carica, Colbrelli, Trentin. Le Olimpiadi di Tokyo sono finite da poco , ma già si sta programmando il prossimo appuntamento internazionale di ciclismo che ci sarà dall'8 al 12 settembre. Parliamo degli. La cronometro maschile è prevista per, la prova in linea sarà. Ancora non c'è la startlist ufficiale, ma arrivano le prime conferme sui nomi che vedremo a “casa nostra”. Ci saranno, ad esempio, due grandi nomi come quelli di, che si sfideranno sia a crono che in linea. E poi ci sarà l'di confermato per Europei e Mondiali , che ancora non ha svelato però il nome del capitano che sarà uno tra campione nazionale italiano e Matteo

Nizzolo: "Europei di Trento 2021? Percorso da scenari diversi"

Ci sarà anche Pogacar

Grande notizia quella di vedere Tadej Pogacar in Italia, considerando che il corridore sloveno ha gareggiato poco nel Belpaese in questa prima parte della sua carriera. Il corridore della UAE Emirates punta maggiormente alla prova a cronometro, alla quale non aveva partecipato alle ultime Olimpiadi per lasciare il posto a Roglic che ha vinto poi la medaglia d'oro. Non mancheranno gli avversari, ma andare a medaglia sarebbe un grande risultato per Pogacar che, comunque, ha preso il bronzo nella prova in linea a Tokyo.

Lo sfiderà Evenepoel

Remco Evenepoel che, invece, a Tokyo era andato molto male. Si è un po' riscattato al Giro di Danimarca dove ha vinto la classifica generale, la cronometro finale, E, come detto, ci sarà ancheche, invece, a Tokyo era andato molto male. Si è un po' riscattato aldove ha vinto la classifica generale, la cronometro finale, ma anche la tappa di Vejle , ritrovando il successo in una corsa in linea. Dall'incidente al Giro di Lombardia, non era ancora riuscito a trionfare se non al Giro del Belgio con la conquista della cronometro e della classifica generale.

